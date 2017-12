Frigintini, dopo 50 anni si riunisce la Terza C

Modica - Bella iniziativa, lo scorso fine settimana in un noto ristorante della frazione modicana di Frigintini. Si sono ritrovati, dopo 50 anni, gli alunni della III C della scuola media della frazione, a dieci lustri, appunto, dalla licenza media. Un po’ di commozione e tanta emozione fra ex ragazzi che s’erano anche persi di vista ma che si sono adesso ritrovati per una serata all’insegna dei ricordi e della spensieratezza.

E’ stata la caparbietà di Ignazio Alecci, oggi insegnante alla scuola De Amicis di Modica, a fare ritrovare tutti attorno ad un tavolo, venti ragazzi di quella classe, festeggiando il loro passato ed il loro presente, fra tanti bei ricordi. Come quelli dei loro insegnanti, le professoresse Fontanella e Fiore ed il professore Buscema, ma soprattutto ripensando ad anni spensierati, quelli dell’adolescenza, vissuti tutti d’un fiato. E venerdì sera, tornati a galla nella loro freschezza e nella nostalgia.

Una bellissima serata, conclusa con un brindisi di saluto ed un arrivederci a presto dopo avere vissuto questo ‘nozze d’oro’ della III C del 1967, a Frigintini