L'on. Ragusa presidente della commissione attività produttive

Palermo - L'on. Prazio ragusa, Forza Italia, è stato eletto nel tardo pomeriggio presidente della commissione attività produttive, sviluppo economico, industria e agricoltura dell’ARS. A complimentarsi il deputato nazionale Nino Minardo: "Un importante riconoscimento per Forza Italia e per il nostro territorio che servirà a mantenere un costante collegamento con l’attività legislativa e di governo della regione in settori strategici dell’economia iblea".