Non solo barocco: viaggio negli iblei a Geo su Rai 3. VIDEO

Ragusa - E' andato in onda ieri pomeriggio un servizio a Geo, la nota trasmissione di Rai3, dedicata alla provincia di Ragusa. E stavolta, bando agli stereotipi: il servizio di Geo, infatti, è un viaggio attraverso gli iblei, le sue terre carsiche, le sue antichissime tradizioni.

Dallo sfilato siciliano di Chiaramonte Gulfi, al vino naturale prodotto da Arianna Occhipinti, alle farine di grani antichi del Molino Soprano, sempre a Chiaramonte. C'è spazio per le tradizioni gastronomiche, come il formaggio Ragusano DOP, presidio Slow Food o il cioccolato di Modica, ma c'è anche un richiamo agli antichi mestieri come gli impagliatori di cestini o gli allevatori di asini ragusani.

Un servizio, dunque, che non parla solo delle ormai note bellezze barocche della provincia, ma un accurato viaggio in quella Isola nell'Isola che è la nostra terra: Ragusa. Oltre il barocco.