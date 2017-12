Super CamCom: l'accorpamento ancora in discussione

Ragusa - Ancora una volta messo in discussione l'accorpamento delle camere di commercio di Catania, Siracusa e Ragusa, riunite nelle supercamera presieduta da Pietro Agen. La corte costituzionale ha annullato parte della riforma delle camere di commercio, dichiarando incostituzionale la parte in cui si prevede che il rapporto con le Regioni deve essere sancito da un parere e non un’intesa.

La riforma, dunque, è stata "congelata" ed è stato sospeso il decreto di riorganizzazione della rete del ministero dello Sviluppo economico diventato operativo lo scorso 8 agosto.

In Sicilia le realtà camerali sono 4: la Supercamera del Sudest, Palermo-Enna, Messina e Trapani-Agrigento-Caltanissetta.

Una sentenza che per alcuni apre nuovi scenari, mentre per altri non cambia proprio nulla, perchè esiste un parere unanime del Consiglio di Stato, della Conferenza Stato-Regioni e di Unioncamere a sostegno della nascita della Supercamera del Sudest.