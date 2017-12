Vittoria, la nuova giunta Moscato

Vittoria - E' stata presentata oggi alla stampa la nuova squadra assessoriale della giunta Moscato e, alla presenza del Sindaco, è avvenuto il passaggio di consegne tra i nuovi e i vecchi assessori. Confermati il vicesindaco Andrea La Rosa - che avrà le deleghe relative a Polizia Municipale, Politiche Finanziarie, Bilancio ed Economato, Tributi e Servizi di Fiscalità locale, Rapporti con il Consiglio, con il Governo e con la Regione -, e l'assessore Paolo Nicastro che avrà le deleghe relative ad Ecologia, Urbanistica, Lavori Pubblici e Protezione Civile.

Completano la giunta i nuovi assessori: Valeria Zorzi, che avrà le deleghe relative allo Sviluppo Economico, Pari Opportunità, Servizi Anagrafici, Demografici e Statistici; Daniele Barrano che avrà le deleghe relative ai Servizi Sociali e del Personale; Alfredo Vinciguerra, che avrà le deleghe relative alla Cultura, Spettacolo, Turismo, Servizi tecnici e cimiteriali e che, contestualmente, si è dimesso dal ruolo di consigliere comunale.

Il Sindaco ha trattenuto per sé le deleghe relative ad Agricoltura, Sport, Programmazione Comunitaria, Pubblica Istruzione, Problematiche di Scoglitti e Decentramento.

Gianluca Occhipinti sarà esperto del Sindaco sulle materie relative a Pubblica Istruzione, Randagismo, Programmazione Comunitaria e Parchi e Riserve.

“Oggi abbiamo presentato – ha spiegato il Sindaco – la nuova squadra di assessori e, contestualmente, con la presenza degli assessori uscenti è avvenuto un passaggio di consegne. Ringrazio vivamente Maria Giovanna Cosentino, Daniele Scrofani e Gianluca Occhipinti per il loro impegno profuso nel primo anno e mezzo di amministrazione. Già dalla fine dell'estate mi avevano manifestato la volontà, per impegni lavorativi e personali, di lasciare la giunta e ho chiesto loro un sacrificio sino a dicembre. Dopo aver iniziato con una squadra di tecnici, che ci ha consentito di programmare e di affrontare le emergenze più impellenti, adesso abbiamo una squadra molto più politica con gli assessori Barrano, Vinciguerra e Zorzi che sono certo che sapranno dare un impulso importante all'attività di governo e piena rappresentanza delle tante esigenze della città. Inoltre l'ingresso dei nuovi assessori ci ha consentito di rivedere la distribuzione delle deleghe e di ridistribuire il carico di lavoro per ogni singolo componente della giunta. Gianluca Occhipinti mi affiancherà come esperto visti gli ottimi risultati ottenuti nel campo della pubblica istruzione e della tutela animale e ambientale, mentre l'attenzione su Scoglitti rimarrà alta grazie all'apporto della consigliera Agata Iaquez che sarà delegata al Decentramento eai due nuovi consulenti a titolo gratuito Alessandro Macauda e Davide Privitelli. La maggioranza si consolida e cresce con l'ingresso del movimento politico “Vittoria che cambia” che esprime come nuovo esperto allo Sviluppo Economico Nello Dieli. Contestualmente saluto con piacere l'ingresso in consiglio della dottoressa Alessia Di Giacomo, prima dei non eletti di Se la ami la cambi, che subentra al posto del consigliere dimissionario e neo assessore Alfredo Vinciguerra. Con la nuova giunta e il nuovo ingresso in consiglio abbassiamo ulteriormente l'età media con un team di giovani entusiasti al servizio della comunità. Auguro alla nuova squadra buon lavoro e ringrazio ancora gli uscenti per quanto realizzato sinora. Continuiamo a lavorare con rinnovata energia per la città”.

Contestualmente, nel corso della conferenza stampa, il Sindaco ha snocciolato i nomi dei consulenti a titolo gratuito che supportano l'amministrazione. Si tratta di Alessandro Macauda (Decentramento), Davide Privitelli (Attività Economiche, Pesca, Turismo, Problematiche di Scoglitti), Nello Dieli (Sviluppo Economico), Fausto Siena e Daniela Di Rosa (Pubblica Istruzione), Giorgio Cicciarella (Cultura) e Nuccia Fontana (Parchi e riserve).