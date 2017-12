Scicli, cade in casa, resta intrappolato

Scicli - Si spezza una gamba mentre cerca di guadagnare l'uscio della porta. E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Modica, dell'ambulanza e della polizia locale, per trarre in salvo un uomo di Scicli di mezza età, E.L., residente in via Sant'Antonio al quartiere Stradanuova. Ad allertare i vicini di casa le urla di dolore dello sciclitano, che vive da solo. L'episodio stamani intorno alle 8,30.