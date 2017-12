Capodanno a Modica con gli Shakalab

Modica - Saranno gli Shakalab a salutare il nuovo anno da Piazza Matteotti. A partire dalle ore 23 (ingresso gratuito) il salotto buono di Modica ospiterà la più importante espressione siciliana del reggae, reduce da innumerevoli successi collezionati in tutta Italia. Gli Shakalab sono il super collettivo del reggae siciliano formato dall'unione di quattro cantanti e un dj, da molto tempo attivi come solisti: Jahmento, Lorrè, DJ Delta, Br1 e Marcolizzo. Un progetto ricco di contaminazioni sonore che esplora tutte le sfumature del reggae fino ad arrivare all'hip hop, con centinaia di live in giro per l'Italia a supporto anche di artisti internazionali come Shaggy, Ky-Mani Marley, Barrington Levy e molti altri.

Ma la lunga notte di Capodanno a Modica non si ferma qui. Al termine del concerto partirà la discoteca all’aperto con il djset di Giovanni Veca che farà ballare fino a notte inoltrata tutti coloro che sceglieranno il centro storico modicano per trascorrervi l’ultima notte dell’anno.

Durante la serata ci sarà anche un gustoso intermezzo gastronomico. Rispettando la tradizione, verranno offerte lenticchie a tutti i presenti accompagnate da un bicchiere di vino e una fetta di panettone. A mezzanotte, infine, il tradizionale brindisi che aprirà il 2018.