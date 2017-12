Ragusa: la notte di Capodanno concerto dei La Rua in piazza San Giovanni

Ragusa - Ancora indecisi su cosa fare l'ultimo dell'anno? Niente paura, la soluzione migliore, se non temete il freddo e amate i concerti, è quella del capodanno in piazza. Anche quest'anno, la città di Ragusa organizza il concerto di capodanno in piazza San Giovanni e per l'occasione ha anche organizzato un servizio gratuito da Ibla a Ragusa per poter assistere al concerto della band "La Rua". L'esibizione è prevista a partire dalle ore 22.00.

Quanti infatti vorranno spostarsi dall'antico quartiere della città a Ragusa per assistere al concerto, avranno la possibilità di utilizzare il bus navetta che, dalle ore 22,30 alle ore 02,30, farà la spola tra la Chiesa del SS. Trovato e via S. Vito.

I La Rua sono un gruppo folk-Rock che nel 2012 ha iniziato la propria carriera musicale parteicpando alle selezioni di Sanremo e classificandosi tra i primi 30 artisti più votati nel contest Sanremo social e, sempre nello stesso anno, viene premiato dall'Associazione Fonografi Italiani. Nel dicembre 2012 si piazza primo nel concorso Area Sanremo dopo aver superato la selezione tra 320 artisti. Nel 2013 i La Rua aprono l'unica data italiana del tour degli Imagine Dragons a Milano.

Nel 2015 entrano a far parte della scuola di Amici di Maria De Filippi aggiudicandosi nel marzo del 2016 l'accesso al serale nella squadra bianca capitanata dai direttori artistici Emma Marrone e Elisa rimanendo nel programma fino a maggio 2016.

A dicembre del 2016 partecipano alla trasmissione Sarà Sanremo con il brano Tutta la vita questa vita; il brano viene eliminato da Massimo Ranieri, fatto che suscita polemiche durante la diretta televisiva ma poi diventa la sigla del Dopo Festival 2017. Insieme a loro, ospite della serata anche il Dj di Radio Deejay Mario Miclini.