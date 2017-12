Auto si ribalta sulla Vittoria-Gela e finisce in un campo

Vittoria - Una Fiat Punto si è ribaltata questa mattina intorno alle ore 8.00, per cause ancora tutte da accertare, lungo la SS 115, sulla Vittoria-Gela, al km 285. L'incidente è avvenuto in maniera autonomo: a causa del violento impatto il mezzo è finito in mezzo ad un campo, ribaltandosi.

L'autista è stato trasportato dal personale del 118 al pronto soccorso dell'ospedale Guzzardi di Vittoria. Le sue condizioni non sono gravi. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi e stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.

Foto: repertorio