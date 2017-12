Pullman diretto a Catania si ribalta a Villa San Giovanni: 15 feriti

Villa San Giovanni - Un pullman diretto a Catania si è ribaltato ieri sera a Villa San Giovanni. Sono 15 le persone rimaste ferite, tra cui due donne che sarebbero in gravi condizioni, anche se non in pericolo di vita.

Ancora tutta da chiarire la dinamica dell'incidente: l'impatto si è verificato presso lo svincolo di San Giovanni dell'autostrada A2. A bordo vi erano 45 persone partite da Urbino e dirette a Catania. I feriti sono stati trasportati negli ospedali riuniti di Reggio Calabria dove si trovano anche le due donne più gravi, attualmente in prognosi riservata.

Sono in corso da parte della Polizia Stradale di Villa San Giovanni gli accertamenti per stabilire la dinamica dell’incidente. Si tratta di un pullman della società Baltur e sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e il personale dell'Anas, oltre ai sanitari del 118.