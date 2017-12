Scicli, recuperato motorino rubato

Scicli - La polizia municipale ha recuperato un motorino a Modica, risultato poi essere stato rubato a Scicli. Il motorino è stato notato in Via Nazionale, al Quartiere Sacro Cuore e si trattava di un ciclomotore Piaggio Zip che, apparentemente, era lasciato in sosta.

La pattuglia ha avviato gli accertamenti per stabilire la copertura assicurativa durante i quali è, invece, emerso che si trattava di un veicolo di provenienza furtiva. Da ulteriori indagini, è risultato che lo scooter, regolarmente targato, era stato rubato nella notte tra il 19 e il 20 dicembre scorsi a Scicli, in Via Trento al proprietario, un albanese, che aveva regolarmente denunciato il furto ai carabinieri Il veicolo è già stato riconsegnato al legittimo proprietario.