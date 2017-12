Si presenta il libro Il Gran Maestro

Scicli - Dal 1º gennaio 2018 sarà nelle edicole della città di Scicli il nuovo libro di Francesco Pellegrino dal titolo “Il Gran Maestro Ramón Perellós y Rocafull e la Contea di Modica”.

L’Autore, noto cultore di Storia Patria, è da anni ricercatore presso i più importanti Archivi spagnoli, siciliani e maltesi. Ha anche scritto molti saggi aventi per tema la storia locale.

In questa sua ultima opera ricostruisce, attraverso l’analisi della corrispondenza ufficiale, l’intenso rapporto intercorso, soprattutto dopo il terremoto del 1693, tra l’Ordine dei Cavalieri di Malta, il suo Gran Maestro Ramón Perellós y Rocafull e la Contea di Modica.

Un percorso ventennale, quello del Perellós, disseminato di luci e ombre ma caratterizzato sempre da un forte e seducente carisma che lo confermò, nel malinconico tramonto dell’esperienza comitale della famiglia Enriquez de Cabrera, unico faro, forte figura di riferimento, autorità indiscussa e indiscutibile per chi abitava le coste più meridionali della Sicilia.

La città di Scicli, in particolare, gli fu debitrice del suo ritrovato benessere dopo il devastante sisma del 1693.

Ma non solo Scicli.

In un auspicabile futuro ripristino delle antiche relazioni con il vicinissimo arcipelago maltese, il libro si fa memoria storica rivisitata, dono per successivi approfondimenti, omaggio necessario alla figura di Ramón Perellós y Rocafull e al suo sapiente magistero.