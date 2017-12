Vittoria, domani in scena il Romeo e Giulietta della compagnia Zappalà

Vittoria - Prosegue il programma di “Incursioni”, uno dei contenitori che compongono la stagione teatrale approntata dall' Associazione Culturale Santa Briganti in cui il teatro si lascia contaminare da altri linguaggi. Dopo l'esordio dell'11 novembre con “Mimì” di Mario Incudine (teatro e musica), domani sarà la volta di “Romeo e Giulietta 1.

Il lavoro rappresenta una rivisitazione e reinterpretazione del progetto “La sfocatura dei Corpi”, dedicato alle figure di Romeo e Giulietta, che la Compagnia Zappalà Danza ha portato in scena per la prima volta nel 2006.

Quella di Roberto Zappalà è una riproposizione di Romeo e Giulietta che non vuole “parlare” d’amore, ma essere un atto d’amore verso la vita.

Coreografie, regia, luci e costumi di Roberto Zappalà. Interpreti: Gaetano Montecasino, Valeria Zampardi. Musica: Pink Floyd, Elvis Presley, Luigi Tenco, José Altafini, Mirageman, John Cage, Sergei Prokofiev.

“Incursioni” si concluderà il 5 gennaio 2018 con lo storico appuntamento del Natale ibleo Wunder Show (teatro e circo).