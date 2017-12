La giunta grillina di Ragusa spende 23 mila euro per avere le piazza vuote

Ragusa - 23 mila euro per spettacoli natalizi andati pressocchè deserti. Non abbiamo pregiudizi sull'amministrazione comunale di Ragusa, ma quando una piazza è vuota, è vuota. E quando si spendono soldi della collettività per promuovere spettacoli che non hanno alcun seguito di pubblico c'è un problema.

Allora pubblichiamo l'atto amministrativo con cui sono stati acquistati gli spettacoli da una ditta di Marina di Ragusa. Il programma intanto:

16 Dicembre Etnasonic StreetBand(Ragusa Ibla – Ragusa Centro);

· 22 Dicembre Concerto degli Strike a Ragusa Piazza San Giovanni;

· 23 Dicembre Gospel Projet Choir in Concerto a Ragusa presso la

Cattedrale;

· 27 Dicembre Karlo Kaneba Live show a Ragusa in Piazza San Giovanni;

· 28 Dicembre Nadia Casadei in Concerto (Liscio e balli di gruppo) a Ragusa

in Piazza San Giovanni;

· 29 Dicembre Concerto con i Kubanitos ( Musica Latina)a Ragusa in Piazza

San Giovanni;

· 30 Dicembre Medea Live in Concerto Ragusa Ibla in Piazza G.B. Hodierna.

"Il costo complessivo degli spettacoli musicali e Cabaret per il periodo Natalizio è di Euro 23.300,00 iva compresa, comprende tutti i servizi necessari alla realizzazione, con la sola esclusione della SIAE per il quale si è proceduto con separato atto".

Non facciamo commenti. Pubblicità degli spettacoli? neanche una locandina su Facebook...