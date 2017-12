Immaturi, la serie: girata a Noto, Marzamemi e Vendicari su Canale 5

Noto - Andrà in onda su Canale 5 in prima serata, a partire dal 12 gennaio 2018, una nuova fiction prodotta dalla Lotus: si chiama "Immaturi - la serie" ed è tratta dai due film "Immaturi" e "Immaturi - il viaggio", due successi al botteghino cinematografico di qualche anno fa. E proprio il successo dei due film ha convinto la produzione ad approfondire le vicende dei personaggi in una fiction.

Il cast è molto ricco: Ricky Memphis, Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Irene Ferri, Nicole Grimaudo e Sabrina Impacciatore costretti, a 40 anni, a tornare sui banchi di scuola per rifare gli esami di maturità, a causa di un disguido burocratico. La fiction, diretta da Rolando Ravello, è stata girata in parte a Noto, Marzamemi e vendicati, divenuti set cinematografici naturali per raccontare il viaggio dei novelli maturandi.

Gli attori hanno girato lo scorso anno e sono rimasti particolarmente incantati dalle bellezze della città di pietra e del piccolo borgo marinaro, bellezze che rivedremo presto in onda su Canale 5.