L'eccentrico Cateno De Luca suona la zampogna all'Ars. Auguri siciliani

Palermo - L'eccentrico Cateno De Luca, neo deputato all'Ars eletto nelle file dell'UDC e ora al gruppo misto, indagato per evasione fiscale, continua a far parlare di sè. E stavolta, le forze dell'ordine non c'entrano. Si è presentato nella desertica aula consiliare della Regione siciliana per augurare a tutti i siciliani buone feste.

Naturalmente, lo ha fatto alla sua maniera: suonando la zampogna. Pare che la musica sia uno dei passatempi preferiti di Cateno. Su youtube, infatti, spopolano i suoi video in cui suona la zampogna, anche in luoghi pubblici.

"Voglio fare gli auguri ai siciliani ed alla Sicilia dal luogo simbolico della sicilianità perché io sono un vero e proprio siciliano, che ama la propria terra e la ciaramedda rappresenta uno degli strumenti più antichi dell'Isola", ha detto Cateno, candidato anche a sindaco di Messina.

Questi auguri così particolari arrivano dieci anni dopo lo spogliarello in sala stampa. Pare che il motivo del suo attaccamento alla ciaramedda è l'attaccamento che Cateno ha per gli antichi mestieri.