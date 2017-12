Libero consorzio Ragusa, approvato bilancio previsione 2017

Ragusa - Il Commissario straordinario Dario Cartabellotta ha approvato con i poteri dell’organo assembleare il bilancio di previsione 2017.

Lo strumento finanziario di previsione è stato deliberato sul filo di lana, e a pochi giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario in corso, facendo ricorso agli avanzi destinati per pareggiare il disavanzo e rimettere in equilibrio i conti dell’Ente ma sforando il patto di stabilità per l’anno in corso. Non c’erano alternative, una volta venuto meno il contributo straordinario della Regione siciliana come avvenuto lo scorso anno col trasferimento di 5 milioni di euro e permanendo le problematiche finanziarie di questi anni in quanto le disposizioni legislative introdotte non chiariscono la quota di risorse spettanti ai liberi Consorzi per i servizi assegnati da svolgere, determinando pertanto forti squilibri strutturali.

Una criticità di fondo che si manifesta palesemente in quanto la legge non ha calibrato una redistribuzione delle funzioni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali a fronte sia dei prelievi sempre più consistenti e insostenibili operati dallo Stato, sia delle incertezze sulle risorse regionali da destinare ai Liberi Consorzi Comunali. Così per garantire l’equilibrio di bilancio è stato utilizzato l’avanzo di amministrazione destinato ma sforando purtroppo il patto di stabilità. Il mancato adeguato trasferimento delle risorse da destinare ai liberi consorzi, accompagnato dalla vertiginosa riduzione dei trasferimenti erariali ha reso particolarmente incerta e problematica la programmazione e la gestione dell’Ente, impedendo la definizione dei documenti programmatori (Dup, Bilancio, Peg) e, di conseguenza, ha determinato la mancata osservanza del termine per l’approvazione del Bilancio stabilito dal Ministro dell’Interno per il 30.9.2017 e posticipando la definizione di detti documenti a fine esercizio anziché in via preventiva.

Per l’esercizio 2017 i trasferimenti regionali sono stati di € 6.853.397,10 di cui € 4.573.970,87 necessari per neutralizzare l’incremento del contributo alla finanza pubblica per il corrente anno, in base ai criteri stabiliti con D.P.C.M. 10 marzo 2017. Quindi al netto, il trasferimento regionale per l’anno corrente, ammonta ad €. 2.279.426,23, con una differenza rispetto all’assegnazione dell’anno 2016 di oltre € 5.500.000,00 atteso che nel precedente esercizio le somme trasferite risultavano pari ad € 7.833.828,50.

Considerato che i trasferimenti regionali sono stati risultati insufficienti al mantenimento degli equilibri di bilancio, si è determinata nel corso dell’esercizio una notevole difficoltà di gestione e la necessità di fare ricorso in extremis all’avanzo di amministrazione destinato. La proposta di bilancio avanzata dal dirigente del Settore Finanzario, Lucia Lo Castro, ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei revisori presieduto da Roberto Gissara e composto da Giovanna Scifo e Francesco Basile.