Pozzallo: bollette idriche, slitta il pagamento, risparmi per il canone

Pozzallo - Slitta al 31 gennaio 2018, senza incorrere in sanzioni, il termine per il pagamento della bolletta idrica, relativa all’anno 2016, la cui scadenza era stata fissata al 31 dicembre prossimo (prima rata o rata unica). Rimane invariata la scadenza della seconda rata, fissata al 28 febbraio 2018.

Con il nuovo anno, da metà gennaio sarà attivo il nuovo portale web del cittadino per il Servizio Idrico Integrato che gestirà una serie di attività quali bacheca, ticket, postalizzazione elettronica e autolettura del contatore con app k-reader.

Servizi in dettaglio:

Bacheca: un’area in cui vengono pubblicate tutte le informazioni emesse dal Comune e destinate al contribuente (Scadenze, Regolamenti, Tariffe, Fatture);

Ticket: una funzionalità che consente all’utente profilato di interloquire con il Comune tramite istanze elettroniche per poter chiedere chiarimenti, rateizzazioni, ecc ed inviare informazioni con documentazione allegata;

Postalizzazione elettronica: consente la possibilità di richiedere l’invio dei documenti emessi dal Comune (Avvisi, Fatture, Solleciti, ecc) a mezzo email;

Autolettura del contatore con l’APP K- Reader: il servizio smart per la gestione dei consumi idrici con un’app nativa (Android o Ios) che consente all’utente di comunicare il consumo del contatore idrico tramite certificazione fotografica.

Il nuovo portale sarà raggiungibile dal sito web istituzionale: www.comune-pozzallo-rg.it

Entro la fine dell’anno sarà emesso il ruolo 2017, adempimento reso obbligatorio dal Piano di Riequilibrio, per scongiurare danni alle finanze dell’Ente, riallineandone così l’emissione a regime, recuperando i ritardi registrati nell’emissione dei ruoli 2

2015 e 2016.

Il ruolo sarà emesso in due rate per un importo al 50%, consentendo così un risparmio generalizzato all’utenza.