NY Times: tra i grandi del 2017 la fotografa Letizia Battaglia

Palermo - Il prestigiosissimo New York Times ha selezionato le grandi donne del 2017. E tra queste, la celebre fotoreporter palerminata Letizia Battaglia. Classe 1935, Letizia Battaglia ha svolto il suo lavoro di giornalista e fotoreporter iniziando a 40 anni per il quotidiano palermitano L'Ora. Di lei, il giornale americano racconta la vita e il lavoro, iniziato appunto negli anni '70 in una Palermo dilaniata dalla cosiddetta "seconda guerra di mafia".

Nonostante le intimidazioni, la fotografa ha allestito nel 1979 nella piazza di Corleone una mostra di fotografie raffiguranti le vittime di mafia. Negli anni '80 è stata una delle grandi sostenitrici della primavera palermitana. Negli ultimi due anni le sono state dedicate due grandi retrospettive a Palermo e a Roma (Anthologia ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo e Per Pura Passione al Maxxi di Roma).

Ma il suo lavoro non è consistito solo negli scatti dedicati a Cosa Nostra: Letizia Battaglia ha fatto tantissimi ritratti della Sicilia e delle sue sfumature: donne, uomini, poveri, ricchi, pazienti degli ospedali psichiatrici, intellettuali.