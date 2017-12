Ryanair offre 500 mila voli a 9 euro

Ryanair offre 500 mila biglietti al prezzo di 9 euro e 99 centesimi. L'offerta scade il 31 dicembre 2017. I voli dovranno essere effettuati tra il gennaio e il marzo 2018. Il link per aderire all'offerta e scegliere la destinazione del proprio viaggio è qui. Se avete optato per un vacanza in bassa stagione al posto del solito viaggio tra luglio e agosto, la Ryanair ha l'offerta che fa per voi. Le grandi città europee non sono mai apparse così vicine, infatti, come ora che la compagnia aerea ha lanciato i suoi "Saldi invernali" con 500mila biglietti a prezzi stracciati, a partire dai 9,99 euro. Ma attenzione: c'è tempo fino alla mezzanotte del 31 dicembre per non perdere l'occasione.

L'offerta è valida per i voli dal primo gennaio 2018 al 31 marzo 2018 in diverse zone d'Europa (da Bruxelles a Varsavia, passando per Madrid, Cracovia, Atene, Porto, Berlino e tante altre) se si parte da Milano Malpensa, Milano Bergamo, Roma Ciampino, Roma Fiumicino, Treviso, Bologna, Pisa, Alghero, Ancona, Perugia, Parma, Torino e Verona. Attenzione però: ogni aeroporto ha offerte differenziate.

I biglietti partono dai 9,99 euro del viaggio per Amburgo (da Milano Bergamo) ai 110 per Cork, in Irlanda (non proprio conveniente), ma le mete gettonate come Atene (25,49 euro), Madrid (25,49), Praga (25,69), Ibiza (19,99) sono tutte raggiungibili a prezzi più che accessibili. L'offerta terminerà alla mezzanotte del 31 dicembre e mette in vendita mezzo milioni di posti. Viste le recenti promozioni della compagnia aerea, non ci sarebbe da stupirsi se si esaurissero tutti prima del termine. La compagnia aerea irlandese vuole chiaramente incentivare i viaggi aerei smuovendo il mercato in un momento di bassa stagione, incentivando il desiderio di conoscere le città europee grazie a biglietti low cost. Basta recarsi sul sito di Ryanair per valutare le offerte dell'ultima ora, i last minute che potrebbero fare al caso vostro. La campagna è stata lanciata oggi e ha fatto registrare una impennata di prenotazioni di voli in tutta Europa.