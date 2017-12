Palermo-Ragusa finisce 3 a 0. Per il Ragusa

Palermo - Si è disputata oggi allo stadio Santa Flavia, nell'ambito dell'XI Torneo "P.P.Brucato", la semifinale delle Rappresentative Giovanissimi. Ragusa ha vinto 3-0 con due gol di Cabibbo e uno di Causarano. Partita dominata sin dall’inizio e vinta con autorità. Incontro senza storia. Troppo netta la superiorità tattica dei ‘verdi’ allenati da Uccio Pisani. Cabibbo migliore in campo ma tutta la squadra ha giocato bene.

"Questa vittoria ci consente di disputare il 4 gennaio la finale a Favara contro il Catania", ha dichiarato Claudio La Mattina, delegato provinciale FIGC Ragusa. "Mi complimento con tutto lo staff tecnico guidato dal R.A.T., Roberto Noto dal mister Uccio Pisani, Peppe Balzano e Fabio Prelati. Sono contento per questo successo che mette in vetrina 20 calciatori Giovanissimi della nostra provincia.

Un grazie a tutta la mia squadra FIGC, agli stessi ragazzi, ai dirigenti di società ed ai loro genitori per la collaborazione.

Ora tutti a Favara per aprire un 2018 pieno di soddisfazioni".

Nella foto gli undici titolari di oggi: Pietro Bellomo ( Atletico Vittoria), Francesco Causarono (Libertas O.Scicli), Emanuele Virdieri (Modica Airone), Danilo Fronterre ( Modica Airone), Vincenzo Spitale ( Modica Airone), Federico Carnemolla (Modica Airone);

Accosciati:

Lorenzo Cabbibbo (Game Sport RG), Marco Schembari (Game Sport RG), Lorenzo Cappello (Game Sport RG), Samuele Borrometi (Ragusa Boys), Lorenzo Spadaro (Game Sport RG).