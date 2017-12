Catania - Coltivare riso in Sicilia. Si può. Eccome. In una terra in cui il riso ha un ruolo da protagonista (basta citare due piatti simbolo della nostra cucina, l'arancina e il timballo), questo genere di coltivazione affidata quasi esclusivamente alle pianure del nord Italia, può e deve trovare concretezza anche nella nostra Isola. Durante un seminario organizzato dall’Università di Catania, facoltà D3A, a proposito del ritorno del riso in Sicilia, si è parlato proprio di questo: far tornare la coltivazione del riso in Sicilia si può.

Massimo Biloni, agronomo, torna presso la sede della facoltà per incentivare le aziende agricole a cimentarsi nell’attività della risicoltura. Biloni ha presentato il suo ultimo lavoro “Il libro del riso italiano", scritto insieme a Valentina Masotti. Il testo ha l’intento di divulgare l’importanza che ha avuto, ha e può avere la coltura del cereale nel nostro paese, e nello specifico per la nostra isola dove se n’era perduta traccia dalla metà del secolo ‘900. Attualmente esistono in Italia più di 200 varietà di riso e ciò fa della nostra Nazione il maggior produttore in Europa.

Ma di tutte queste varietà si conoscono soltanto le 5 a cui tutte le altre vanno ricondotte: Carnaroli, Arborio, Baldo Roma, Sant'Andrea, Vialone nano, Ribe. Ed in Sicilia? Paolo Caruso e Paolo Guarnaccia del Dipartimento Alimentazione Agricoltura e Ambiente, Facoltà di Agraria Catania, spiegano che da qualche anno in Sicilia, in un paio di aziende localizzate nella Piana di Catania e nell’entroterra Ennese, si è ripreso a produrre riso, una pianta che da più di un secolo non veniva coltivata nell’Isola perchè il riso può trovare in Sicilia condizioni ottimali per la coltivazione.

Dopo la valorizzazione dei grani antichi, che tanto successo stanno avendo, la riproduzione delle coltivazioni di varietà del riso siciliano potrebbe aprire in agricoltura nuovi e inaspettati scenari.