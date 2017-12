Etna vista dallo spazio, fra le 17 migliori foto selezionate dalla Nasa

L'Etna in eruzione è sempre uno spettacolo, ma vista dallo spazio lo è sicuramente ancora di più. La Nasa ha inserito questa bellissima foto fra le 17 migliori del 2017 scattate dalla Stazione spaziale internazionale. Per quanto riguarda l'Italia, la Nasa ha scelto due scatti: una che riguarda per l'appunto L'Etna e una, invece, che riguarda il Vesuvio illuminato di notte, con ai piedi Napoli.

Le immagini sono state riprese da una distanza di circa 400 chilometri. Uno spettacolo unico, per augurare a tutti un sereno fine 2017 e un ottimo inizio del 2018.