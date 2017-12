Due milioni di euro per Villa Tedeschi a Pozzallo

Pozzallo - Villa Tedeschi, palazzo storico e sede della biblioteca comunale, godrà di un finanziamento di quasi due milioni di euro (1.925.000,00), essendo stata inserita nell’elenco dei 273 interventi approvati dal Governo nazionale, nell’ambito del “Progetto Bellezza- recuperiamo luoghi culturali dimenticati”, il piano da 150 milioni di euro voluto dall’ex premier Matteo Renzi per progetti che valorizzassero i piccoli luoghi. Tra i progetti approvati quello di Villa Tedeschi a Pozzallo e del Palazzo Bruno di Belmonte, ad Ispica, sede del Comune, per un importo di 1.850.000 euro. Sono gli unici due progetti finanziati in provincia di Ragusa.

Per Villa Tedeschi il progetto riguarda l’intera struttura, compreso il giardino e la piazza. Inoltre, a gennaio saranno appaltati lavori di ristrutturazione per un importo di un milione di euro.

Grande soddisfazione viene espressa dal Sindaco Roberto Ammatuna per questo ulteriore finanziamento che consentirà di rendere totalmente fruibile questo importante e prestigioso sito storico.