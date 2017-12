Ape contro auto, incidente alla periferia di Acate

Acate - Incidente stradale questa mattina ad Acate, intorno alle 11. Ad impattare, un'Apecar contro una Toyota Yaris. L'incidente si è verificato all'estrema periferia di Acate, nei pressi di una grande curva.

Per fortuna, i feriti non sembrano in gravi condizioni: un uomo, il conducente dell'Apecar, è stato trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Guzzardi di Vittoria per accertamenti: ha riportato, per fortuna, solo leggere contusioni e qualche escoriazione.

Sul posto è intervenuta la polizia provinciale e una squadra del 118 per i soccorsi. Il traffico ha subito notevoli rallentamenti per tutta la mattinata. Ancora tutta da chiarire la dinamica dell'incidente.

Foto: Franco Zambuto via Facebook.