Capodanno a Ragusa con i La Rua. Stavolta la gente c'era. FOTO e VIDEO

Ragusa - Stavolta la gente c'era. Potremmo sintetizzarlo così l'evento di Capodanno organizzato a Ragusa in piazza San Giovanni. E così, la notte di San Silvestro, sembra spazzare e portare via con sè anche le polemiche degli ultimi giorni. I La Rua hanno conquistato il cuore del pubblico ragusano e piazza San Giovanni si è riempita. Come volevasi dimostrare, una adeguata pubblicità, buona musica e un'occasione speciale (la notte di capodanno), freddo o non freddo ha portato la gente (principalmente i giovani) a uscire fuori di casa.

La band di Ascoli Piceno nel 2012 partecipa alle selezioni di Sanremo classificandosi tra i primi 30 artisti più votati nel contest Sanremo social e, sempre nello stesso anno, viene premiato dall'Associazione Fonografi Italiani. Nel dicembre 2012 si piazza primo nel concorso Area Sanremo dopo aver superato la selezione tra 320 artisti. A dicembre del 2016 partecipano alla trasmissione Sarà Sanremo con il brano Tutta la vita questa vita; il brano viene eliminato da Massimo Ranieri, fatto che suscita polemiche durante la diretta televisiva ma poi diventa la sigla del Dopo Festival 2017.

Il gruppo pop-folk ha infiammato il pubblico di Piazza San Giovanni proponendo cover e brani propri: "E' la nostra prima volta in Sicilia e siamo felici di aver suonato a Ragusa. Vogliamo tornare presto", commenta il front-man del gruppo, Daniele Incicco, a cui sono affidate anche le percussioni. I La Rua, infatti, possono vantare qualcosa che, apparentemente, sembra scontato ma che in realtà, in un mondo in cui i gruppi musicali ci vengono propinati a forza dai talent, oggi risulta essere una caratteristica più unica che rara: sanno suonare.

Sul palco, oltre ad una grandissima energia, abbiamo ascoltato anche gli altri componenti della band suonare in modo impeccabile: William D'Angelo alle chitarre; Davide Fioravanti al pianoforte, fisarmonica, glockenspiel; Nacor Fischetti alla batteria, fx; Alessandro "Charlie" Mariani al banjo; Matteo Grandoni al contrabbasso e basso. Uno spettacolo bello, coinvolgente, energico e frizzante: ci voleva proprio per cancellare le polemiche degli ultimi due giorni, fatte di tristi spettacoli senza spettatori, assenze ingiustificate e poca pubblicità.

la rua 1 from Irene Savasta on Vimeo.

la rua 2 from Irene Savasta on Vimeo.