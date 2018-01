L'uomo con tre gambe di Rosolini in un film hollywoodiano

Rosolini - C'è anche Frank Lentini, l'uomo con tre gambe di Rosolini, nella pellicola "The greatest showman", nelle sale dal giorno di natale. Il film, prodotto dalla Fox, racconta la nascita del circo Barnum negli stati Uniti. La regia è di Michael Gracey.

Il film ripercorre la storia della nascita del circo di P.T Barnum (Hugh Jackman), e l'unico italiano del cast, Jonathan Redavid interpreta Frank Lentini “The Three-Legged Man”, uno showman e circense italiano naturalizzato statunitense incredibilmente nato con tre gambe, realmente esistito nella Sicilia del 1890. Considerato un mostro, sbarca in America in cerca di un rimedio alla sua stranezza, ma è proprio qui che incontra P.T Barnum, capace di trasformare ogni particolarità in un autentico valore aggiunto.

Redavid ha indossato una protesi di oltre 8 chili per riprodurre fedelmente la terza gamba di Lentini, utilizzata persino durante le imponenti coreografie dei numeri musicali.