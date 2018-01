Ex province senza commissari

Ragusa - Scaduto ieri il mandato dei sei commissari straordinari dei Liberi Consorzi Comunali che hanno retto gli enti di area vasta in questi anni di 'vacatio', in attesa delle prossime elezioni. Si è in attesa della decisione del presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, sulle nuove nomine. Difficile che Musumeci proceda ad una proroga degli uscenti e prende sempre più corpo l'ipotesi di nuovi commissari prima che le ex Province tornino all'elezione diretta di presidenti e consiglieri così come ha deciso l'Assemblea siciliana con la legge dello scorso 8 agosto, tra l'altro impugnata dal governo nazionale perché in contrasto con la legge Delrio. Come primo atto del nuovo governo, Musumeci ha deciso di proporre ricorso alla Consulta contro l'impugnativa del governo ma al momento sul tappeto c'è l'ordinaria amministrazione di questi enti che sono commissariati da cinque anni e qualcuno anche da sei.