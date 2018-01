A Ragusa una tombolata di solidarietà

Ragusa -Giorno 28 Dicembre il Leo Club Ragusa insieme al Lions Club Ragusa Host hanno organizzato per il secondo anno consecutivo una Tombola di Beneficenza presso il centro Polifunzionale di via Napoleone Colajanni a Ragusa.

I fondi raccolti andranno devoluti al service congiunto Leo – Lions “Cane Guida”.

Il Service “Cane Guida” ha come scopo quello di addestrare un cane che poi verrà consegnato ad una persona non vedente.

L’attività ha riscosso parecchio successo tra i cittadini, riuscendo a ricavare più di 400 euro e una presenza di più di 30 persone.

Presente all’attività anche il coordinatore distrettuale del progetto Livia Ardita.

Il presidente del Leo Club Ragusa Andrea Giummarra e la presidente del Lions Club Ragusa Host Giuseppina Lembo, ringraziano tutte le persone che con la loro presenza hanno contribuito alla buona riuscita dell’attività.

Un particolare ringraziamento va rivolto a gli sponsor: Gioielleria Dipasquale, For You, Dimartino pelletteria di corso Italia, l’Erboristeria Collezione Natura, Ingallinera Autoricambi Accessori Tuning, Cosette, Phone Anatomy, il Talismano bomboniere e Giglio articoli da regalo.