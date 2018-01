Vittoria, domani i funerali di Arturo Felisati

Vittoria - Si svolgeranno domani presso la chiesa di Santa Maria Goretti alle ore 11.00 a Vittoria i funerali di Arturo Felisati, 51 anni, morto ieri mattina a causa di un tragico incidente stradale mentre si trovava a bordo della sua bici.

L'uomo, per cause ancora tutte da accertare, ha avuto uno scontro con un'auto, una Ford Focus, mentre si trovava all'ingresso di Comiso, sulla Santa Croce-Comiso, nei pressi di via Piave. Arturo Felisari lascia moglie e figli. Sul posto sono stati vani gli interventi del 118: è deceduto sull'ambulanza, prima di poter arrivare all'ospedale.