Bellezze e misteri ragusani protagonisti in tv a Tesori

Ragusa - Bellezze e misteri del Ragusano saranno protagonisti in tv giovedì 4 gennaio alle 21.20 su Tgs (canale 15 del digitale terrestre) nella trasmissione “Tesori” condotta da Salvatore Fazio che racconta con interviste e reportage i patrimoni culturali e paesaggistici della Sicilia.

In questa puntata ci sarà un affascinante e per molti versi inedito viaggio all'interno di un particolare castello ibleo avvolto dai misteri, interessanti retroscena di un parco sorprendente ricco di percorsi simbolici, storie curiose di agricoltori, prodigiose qualità per la salute dei prodotti della terra e gustose ricette culinarie locali. Trailer, aggiornamenti e suggestive anticipazioni su www.facebook.com/tesoritv. La trasmissione andrà poi in replica giovedì 11 gennaio alle ore 23.55 sempre su Tgs.