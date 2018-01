Biagio Antonacci quasi perso in provincia di Ragusa!

Santa Croce Camerina - Quasi perso, scrivo.

Sono più a sud di quanto immagini tanto che ho perso direzione.

Non trovo ostacoli.

Il vento mi è conoscente, le poche luci aprono speranze e incontri.

Questa parte di sud

ha potere di essenza, assenza, libertà...

Poco in me rimane, se non respiro quest’aria marittima e veloce e intanto inizia dal vento sparso questo 2018 onorato.....

Direttamente da Instagram, Biagio Antonacci dedica alla provincia di Ragusa questi versi. Il celeberrimo cantante milanese, reduce dall'aver effettuato due date sold out (29 e 30 dicembre) ad Acireale, ha scritto queste parole "dedicandole" alla provincia di Ragusa. Come si evince dalla foto da lui stesso pubblicata, molto probabilmente il cantante è arrivato allo svincolo per le frazioni marinare di Santa Croce.

Poi, fra il serio e il faceto, si è "perso" fra le bellezze dell'estremo sud. Biagio Antonacci ha visitato anche alcune città del catanese, poi si è spostato a Piazza Armerina insieme a Mario Incudine, alla scoperta del profondo sud. E chissà che non dedichi una delle sue prossime canzoni alla provincia Iblea.