Minore, modicano, investe agente col motorino per non farsi perquisire

Modica - Aveva la droga nel motorino e per non farsi beccare investe anche un poliziotto. E' successo a Modica: un ragazzo di 17 anni, A.S. è stato denunciato dalla polizia per diversi reati commessi ieri mattina. Gli agenti erano intervenuti per prestare soccorso in un incidente autonomo sulla via Modica- Ispica: nell'incidente, era rimasto coinvolto il giovane poiché il minore, secondo quanto riferito, non voleva sottoporsi alle cure sanitarie del personale presente sul posto.

Il giovane, che presentava escoriazioni che lo stesso addebitava in parte ad un litigio avvenuto nella notte di Capodanno presso una nota discoteca di Modica, alla vista degli agenti non voleva farsi identificare e ha reagito. Immediatamente dopo cercava di riprendere il ciclomotore caduto in terra ed ha investito un agente intervenuto per bloccarlo.

A seguito dell’impatto il ragazzo è finito nuovamente a terra insieme all'agente di polizia. Si è scoperto, in seguito ad una perquisizione, che aveva con sè 5 grammi di marijuana e numerosi semi per la coltivazione. Trasportato in ospedale per le cure, il minore, durante la visita, ha tentato nuovamente la fuga. Gli ulteriori controlli portavano al rinvenimento anche di un coltellino e la successiva perquisizione domiciliare presso l’abitazione ha fatto ritrovare altri 1.5 grammi.

Il minore, studente ed incensurato,è stato denunciato in stato di libertà per ben 6 fattispecie di reato, tra le quali anche il rifiuto di fornire le proprie generalità, e riaffidato alla famiglia in attesa delle valutazioni dell’Autorità Giudiziaria.