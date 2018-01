Vittoria, a Teatro il Wunder Show

Vittoria - Torna venerdì 5 gennaio alle ore 21 l'atteso appuntamento con il Wunder Show. Lo spettacolo - in doppia replica, alle 18 e alle 21 - vedrà alternarsi sul palcoscenico del Teatro Vittoria Colonna artisti provenienti da ogni dove: il giocoliere Edorardo de Montis, Caterina Fort con la sua perfomance di corda liscia verticale, Ernesto Herrera Horta e il suo diablo, Christophe Bouffartigue e la sua performance mozzafiato di corda volante, gli hula hoop di Silvia Pavone, Francesco Caspanicon un originalissimo numero di “secchielli” e l’equilibrista Francesco Mirabile.

A rendere la serata imprevedibile penserà lo staff dell'Associazione Santa Briganti.

Nato nel 2002 all’interno dell’ex-chiesetta di San Bartolomeo di Ragusa Ibla come esperimento di palco aperto, il cabaret del Wunder Show ha visto transitare sul palco circensi, danzatori, teatranti, musicisti, sperimentatori del corpo e della parola. Sedici anni di follie, di risate e di applausi, sempre sold out.

I biglietti si possono acquistare in prevendita (in Via Palestro 325face, tel. 0932.1881159 oppure online su www.liveticket.it/santabriganti, con possibilità di utilizzo dei Bonus Cultura Carta Docente e 18 APP) o direttamente al botteghino del Teatro Comunale giorno 5 gennaio a partire dalle ore 17.