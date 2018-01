Biagio Antonacci, mare a Donnalucata e interviste a Vittoria. VIDEO

Vittoria - Biagio Antonacci se la spassa, posando davanti al mare di Donnalucata, e andando in gior per una Vittoria deserta, nottetempo, proponendosi come intervistatore. Ieri sera, in pieno centro, ha intercettato tre fan, fra cui Fabio Prelato, conosciuto uomo pubblico vittoriese, impegnato in politica in passato. Le fan della provincia di Ragusa hanno scritto attraverso ai social chiedendo a Biagio di manifestarsi in pubblico, ma invano. Intanto, Ragusanews vi propone Biagio nella veste di giornalista.