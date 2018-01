A Chiaramonte tornano le strisce blu

Chiaramonte Gulfi - Da lunedì 8 gennaio 2018 tornano i parcheggi a pagamento a Chiaramonte Gulfi, le cosiddette “Strisce blu”. Il Comune ha deciso di affidare il servizio direttamente alla Polizia Municipale e non, come si è fatto in passato, ad una ditta esterna. La sosta a pagamento rimane invariata negli orari: dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20 nei giorni feriali.

Restano invariati anche i costi delle tariffe e degli abbonamenti e resta invariata la tollerabilità di mezz’ora gratuita previa esposizione del ticket. Unica differenza, rispetto al sistema precedente, è la sanzione in caso di multa: scaduti i 30 minuti di tolleranza, infatti, la multa sarà di 25 euro (prima la tariffa variava a seconda del numero di ore in cui l’auto veniva lasciata in sosta).

Nel caso in cui, invece, non vi fosse esposto nemmeno il ticket di tollerabilità, la multa è ancora più salata: 41 euro. Attualmente, i parcheggi a pagamento totali, a Chiaramonte, sono 109.