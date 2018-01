Ragusa, nuovi dipendenti al Comune

Ragusa - Al Comune di Ragusa, stamattina, hanno preso servizio i primi dipendenti provenienti da altre pubbliche amministrazioni. Le assunzioni sono state possibili grazie alle procedure di mobilita' individuale esterna per la copertura di posti vacanti in pianta organica. Per il Comune lavoreranno un istruttore contabile proveniente dal Comune di Noceto (Parma), assegnato al settore Ragioneria Generale, Servizi contabili, Finanziari e Patrimoniali; un geometra proveniente dal Comune di Monza, assegnato al settore Programmazione opere pubbliche, Decoro urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture; un funzionario amministrativo proveniente dal Comune di Pozzallo, assegnato al settore Servizi Sociali e politiche per la famiglia, Pubblica istruzione, politiche educative e asili nido. Oggi e' diventata esecutiva anche una convenzione stipulata con l'ex provincia regionale di Ragusa per l'utilizzo in convenzione (18 ore settimanali) di un architetto.