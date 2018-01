Sventato furto di prodotti agricoli a Donnalucata

Scicli - Furto sventato, nel bel mezzo della notte di capodanno, in un ingrosso di prodotti per l’agricoltura sito a Scicli.

Erano le 23.55 del 31 dicembre quando diverse segnalazioni di allarme sono giunte da un magazzino sito a Donnalucata in territorio di Scicli.

Ii ladri avevano praticato un foro su una parete dello stabile nel tentativo di accedere all’interno.

Anche una porta era stata forzata ed erano evidenti i segni del passaggio dei ladri all’interno degli uffici, dove avevano tentato, senza riuscirci, di danneggiare il sistema d’allarme installato a protezione del magazzino. L'arrivo dei carabinieri li ha messi in fuga.