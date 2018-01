Portopalo - La tonnara di Portopalo diventa un resort? Sicuramente si. Si è svolto in questi giorni nei pressi della mastodontica struttura, ormai abbandonata da quasi un decennio, un sopralluogo del neo assessore ai beni culturali Vittorio Sgarbi che si è detto d'accordo per riutilizzare il luogo e dare il via al progetto privato che attualmente si trova sul tavolo del Comune. La proprietà della tonnara è di Pietro Bruno di Belmonte.

25 milioni di euro: è questa la cifra che una società del Nord Italia intende investire in un resort che darebbe lavoro a 60 persone, senza contare l'indotto. In questi giorni, però, diverse critiche sono arrivate al Comune di Portopalo e all'assessorato Regionale da parte di Legambiente circa la trasformazione della tonnara in un resort.

Sgarbi, però, ha ribadito che non esiste un vincolo di destinazione e quindi gli spazi in questione possono essere utilizzati tranquillamente per accogliere persone. La tonnara di Portopalo è un'opera che ha bisogno di un recupero: attualmente, l'unica via percorribile per evitare che finisca in un cumulo di macerie, è quella privata.