C'è un cinghiale a scuola. A Palermo

Palermo - Un cinghiale è entrato oggi in una scuola di Palermo, la Tommasso Natale, presso l'istituto comprensivo "Caponnetto". Non è ancora chiarmo come abbia fatto il povero animale a finire nel cortile adiacente. Sono intervenuti i vigili del fuoco, l'Asp, i carabinieri e la forestale che ha abbattuto, purtroppo, l'animale.

Il cinghiale, in effetti, qualche problema l'ha creato: ha prima sfondato la porta d'ingresso e poi è andato in giro a scorrazzare per tutta la struttura. Alle 10,30 alcuni collaboratori scolastici si sono accorti della presenza del cinghiale e ha anche aggredito un collaboratore ferendolo alla gamba e ad un altro ha strappato i jeans. In mattinata sono arrivati i veterinari dell’Asp.

Il cinghiale è stato abbattuto perchè vi era una situazione di pericolo da parte di un tiratore scelto della Forestale che è abilitato a questo servizio e che ha svolto già diversi interventi nelle Madonie.