Forte vento a Catania, due voli dirottati su Comiso

Comiso - A causa del forte vento che sta colpendo queste ore il catanese, due voli Ryanair, provenienti uno da Orio al Serio (Bergamo) e l’altro da Milano Malpensa sono stati dirottati sull’aeroporto di Comiso dove sono atterrati rispettivamente alle ore 8,42 e 8,58. I passeggeri in partenza da Catania sono stati trasferiti a Comiso per ripartire.

Non hanno fatto in tempo ad atterrare, però, che l'amministratore delegato della Soaco (Società che gestisce l'aeroporto di Comiso), Giorgio Cappello, ha postato su Facebook un commento enigmatico: “Fra un po’ tutti si inizieranno ad interessare e commentare di #comisoairport come infrastruttura strategica! Ma finito lo spauracchio tutto torna come prima. Interessatevi con i fatti. E subito”. Vero è che ci mette tante faccine allegre, ma sembra esserci una certa voglia di punzecchiare.

Molto probabilmente, si tratta di un messaggio diretto ai vertici della Sac di Catania, socio di maggioranza della Soaco e gestore dell'aeroporto etneo. Comiso, infatti, è in difficoltà con una perdita annua di 1,9 milioni di euro e con un contratto con Ryanair in scadenza. Della serie: vi serviamo solo per le emergenze.