Vittoria, arrestati due pregiudicati

Vittoria - I carabinieri di Vittoria hanno arrestato due persone sulle quali pendeva un provvedimento cautelare.

Si tratta di due vittoriesi, entrmbi pregiudicati: P.G., 28 anni e M.C., 43 anni, condannati entrambi per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, reato commesso in territorio ipparino tra il 2005 e il 2014; dovranno scontare rispettivamente il primo 2 anni e 8 mesi di reclusione, mentre il secondo 1 anno e 2 mesi.

I due sono stati posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i provvedimenti di competenza.