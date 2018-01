Comiso: Cappello nessun riferimento ai vertici Sac

Comiso - In merito ad alcune notizie diffuse dalla stampa, l’AD di SOACO, Giorgio Cappello, chiarisce che “non vi è nessun messaggio in codice diretto ai vertici di SAC spa”. “Con SAC – precisa Cappello – è in corso un dialogo costante per portare avanti i progetti e i piani di continuità aziendale: SAC, in particolare, approvando il piano industriale 2017-2020 di SOACO, si è impegnata in una ricapitalizzazione della società che seguirà il completamento del piano di ristrutturazione e di risanamento, in fase di redazione”.