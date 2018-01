Comiso - Suor Cristina Scuccia in visita a Comiso. La famosissima suora e cantante vincitrice di The Voice è stata avvistata nella cittadina casmenea, sua città di origine, in un noto bar-pasticceria della città, l'Emi Caffè.

Accolta dal gentilissimo proprietario, Nello Puglisi, Suor Cristina si è concessa una pausa dagli impegni per trascorrere un po' di tempo con la sua famiglia prima di ripartire per Milano, città in cui attualmente vive.