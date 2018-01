Si ribalta un camion lungo l'autostrada Siracusa-Rosolini

Cassibile - Un grave incidente si è verificato intorno alle 17 di questo pomeriggio lungo l'autostrada A18 nel tratto del territorio siracusano, all'altezza del chilometro sette, pochi chilometri a nord dello svincolo per Cassibile.

Un autoarticolato che trasportava frutta e viaggiava in direzione nord verso Siracusa ha scavalcato la barriera che separa le due carreggiate finendo in quella oppista e si è ribaltato. Ancora da chiarire le dinamiche dell'incidente autonomo nel quale non sono stati coinvolti altri mezzi.

Sul posto la polizia stradale aretusea e gli operatori del 118 che hanno trasportato il conducente all'ospedale Umberto I di Siracusa. L'autostrada in direzione Siracusa è ancora chiusa per i sopralluoghi e i rilievi del caso; in direzione Rosolini i veicoli possono transitare utilizzando la corsia di emergenza.

Foto di repertorio