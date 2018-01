Lotteria Italia, un biglietto da 20 mila euro venduto a Comiso

Comiso - E’ andato a Comiso uno dei biglietti della Lotteria Italia della terza categoria del valore di 20.000 euro. La serie fortunata del biglietto vincente è Q 158989 .Nonostante il magro risultato per la provincia iblea che non si aggiudicato nessun biglietto di prima e seconda categoria il cui valore era nettamente superiore, sono stati 410mila i tagliandi distribuiti in tutta l’isola. Nella sola provincia di Ragusa 19 mila con un incremento rispetto lo scorso anni pari al 4%.