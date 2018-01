Salvatore Barresi rappresenterà il Comune di Ragusa al Corfilac

Ragusa - E’ stato confermato Salvatore Barresi quale componente del consorzio per la ricerca sulla filiera lattiero-casearia di Ragusa (Corfilac), in rappresentanza del Comune di Ragusa.

Il sindaco Federico Piccitto, con apposita determinazione del 5 gennaio scorso, ha rinominato il dott. Barresi visto che l’organismo, in scadenza il 30 dicembre scorso è stato prorogato per almeno un ulteriore anno, nelle more della predisposizione e dell’approvazione delle modifiche allo statuto coerentemente con la riorganizzazione dei consorzi di ricerca prevista a livello regionale.