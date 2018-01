Velar, sotto il velo, tutto

Pozzallo - Land Rover Range Rover Velar, l'altro modo di declinare il concetto di ammiraglia. Per il manager, la donna o l'uomo d'affari che è anche madre o padre di famiglia, che ha bisogno di un'auto di livello superiore su cui viaggiare nei giorni feriali, per poi concedersi ai propri cari nel weekend. "Spaziale" è il commento dei pescatori che a Pozzallo la scorgono sotto la Torre Cabrera. Imponente ma filante, con una linea calante che la fanno un po' coupè, la Velar fa storia a se nel mondo Land Rover. Le sue maniglie appaiono quando si sale per poi annegarsi nella carrozzeria (superati gli 8 km/h), il lunotto gode di un gioco aerodinamico che lo mantiene sempre pulito dallo sporco e dalla polvere, mentre una telecamera anteriore vi aiuta in manovra in aggiunta a quella posteriore. Saliti in auto (il tetto è panoramico scorrevole, offre una sensazione di grande spazialità e luminosità) bisogna solo settare le informazioni necessarie per decidere quale tipo di viaggio, quale tipo di guida, di terreno ci attende: sterrato, autostrada, sabbia, ghiaccio o neve. La Velar fa tutto da sola. L'auto legge con una speciale telecamera i segnali stradali e vi proietta con un ologramma sul parabrezza i limiti di velocità, la vostra velocità attuale, vi dice se arriva una telefonata, e dove svoltare stando alle indicazioni del navigatore. Non preoccupino i due schermi sulla console centrale dove c'è ogni ben di dio di informazioni e di settaggi possibili.

"Velare", cingere con un velo l'etimo latino del nome di questo Suv lungo poco meno di cinque metri, alto, importante, stilisticamente nuovo. Il modello in prova, concessoci dalla Land Rover Sergio Tumino a Ragusa, era un tremila SE con trecento cavalli sotto il cofano. Cambio progressivo, automatico ZF a otto marce (con comando rotante a scomparsa nella console centrale) e trazione integrale. I sedili, in pelle, trapuntata, elegantissima, sono ventilati e riscaldati.

Il display superiore è inclinabile di 30 gradi con memoria di posizione, mentre quello inferiore contiene tutti i comandi secondari, incluso climatizzatore e Terrain Response. L'infotainment offre la connessione 4G e integra applicazioni dedicate alla navigazione e ai punti di interesse, al meteo, alle condizioni del traffico, al costo del carburante, alla gestione degli appuntamenti del proprio calendario e a quella da remoto del veicolo. Nella parte posteriore dei poggiatesta anteriori, i monitor Tv per i passeggeri che siedono dietro.

I sedili anteriori offrono fino a 20 regolazioni elettriche e le funzioni di massaggio e climatizzazione, mentre quelli posteriori possono integrare il riscaldamento e la reclinazione elettrica. I consumi? Con una guida ordinata (esiste anche la modalità Eco) si possono fare anche dieci chilometri con un litro di gasolio. Il prezzo di ingresso per salire su una Velar è di 59.000 euro, ma per viaggiare su un modello come la versione in prova il prezzo sale, e, aggiungendo accessori, si può arrivare a superare il muro dei centomila euro. Tutti ben spesi.

Foto di Luigi Nifosì.