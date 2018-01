Quando Marina Ripa di Meana venne a Scicli

Scicli - E' scomparsa qualche giorno fa, dopo aver lottato per sedici anni contro un tumore. Era l'estate del 2009 e Marina Ripa di Meana, col marito Carlo, già Ministro dell'Ambiente, venne a Scicli in visita. Un incontro casuale col sindaco Giovanni Venticinque, e col signor Pecorella, un anziano cultore di storia e tradizione locale che si offrìdi fare da cicerone ai due turisti, che ebbero parole di entusiasmo per il centro storico della città. Marina e Carlo da sempre hanno avuto una casa in Ortigia, a Siracusa, e vivevano abitualmente in Sicilia.