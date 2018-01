Scicli, Sandro Pertini e sua moglie Carla

Scicli - Si terrà venerdì 12 gennaio alle 18,30 a palazzo Spadaro la conferenza dal titolo “Gli Impertinenti, il viaggio di Sandro e Carla Pertini" del prof. Enrico Cuccodoro.

Il libro giunge a Scicli, in occasione del Settantesimo anniversario della Costituzione, della quale Pertini è stato un autorevole firmatario, alla sua terza edizione, con più di 2000 copie vendute in due anni e oltre 100 presentazioni in tutta Italia.

L'iniziativa della giunta Giannone è patrocinata dall'assessorato alla cultura retto da Caterina Riccotti.

Enrico Cuccodoro è professore di diritto costituzionale dell’Università del Salento e Coordinatore nazionale dell’Osservatorio Istituzionale per la libertà e la giustizia sociale “Sandro e Carla Pertini”. Ha insegnato nella LUISS “Guido Carli” di Roma, nelle Università di Teramo, Bari e Taranto.